Bezahlen in Echtzeit Walmart fordert Instant Payments

Walmart, Target und Co. wollen die US-Notenbank Fed dazu drängen, ein Instant-Payment-Zahlungssystem zu entwickeln, das Transaktionen in Echtzeit abwickelt und gutschreibt – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Auch in Europa beziehungsweise Deutschland ist das Thema aktuell.

Führende Handelskonzerne in den USA wollen die US-Notenbank Fed dazu drängen, ein Instant-Paymen