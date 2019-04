Bitkom-Umfrage Jeder zweite Deutsche will WLAN im Laden

Jeder zweite Deutsche will WLAN im Laden

Kunden in Deutschland wünschen sich digitale Services am stationären POS. Am beliebtesten sind laut Branchenverband Bitkom die Lieferung nach Hause sowie WLAN im Geschäft.

Kunden in Deutschland wünschen sich digitale Services am stationären POS. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.086 Internet-Nutzern ab