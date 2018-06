Blockchain für die Lieferkette US-Händler wollen die Kettenreaktion

Rund ein Dutzend der weltgrößten Händler und Food-Hersteller testen die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln per Zukunftstechnologie Blockchain. Das spart Zeit, Geld und Ärger.

Ehec-Bakterien im Käse, Salmonellen in Mandeln aus dem Supermarkt, Insektengift im Frühstücksei. Immer mehr Menschen in Deutschland erkranken an Lebensmittelvergiftungen. Meist sind