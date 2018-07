Cashback-Service Lidl bietet Kunden Bargeld-Abhebung

Kunden des Discounters Lidl können ab Ende August an der Kasse Bargeld abheben. Voraussetzung ist, dass sie mindestens für 10 Euro einkaufen.

Kunden des Discounters Lidl können künftig an der Kasse Bargeld abheben, so sie Waren im Wert von mindestens 10 Euro einkaufen. Der Cashback-Service soll ab Ende August in allen 3200 Filialen in Deutschland verfügbar sein.