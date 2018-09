City-Logistik Amazon liefert jetzt auch in Hamburg

Konkurrenz für DHL und Co. NachBerlin, München und dem Rhein-Main-Gebiet beliefert Amazon jetzt auch selber Kunden in Hamburg.

Konkurrenz für DHL und Co. Nachdem Amazon bereits Kunden in Berlin, München und im Rhein-Main-Gebiet selber beliefert, ist dies jetzt auch in Hamburg der Fall, berichtet die Internet World. Bereits im Frühjahr hatte Amazon vier entsprechende To