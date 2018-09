City-Logistik Frankfurt liefert Pakete per Tram

Frankfurt liefert Pakete per Tram

Frankfurt will Pakete künftig per Logistik-Tram befördern. Derzeit testet die Mainmetropole eine Kombination aus Mikrodepots in der Straßenbahn und Fahrradkurieren.

