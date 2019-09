Click & Collect Zara testet Paketautomaten

Der Modehändler Zara bietet Kunden seines Flagship-Stores in Hamburg künftig die Möglichkeit, Online-Käufe per Click & Collect in der Filiale in der Innenstadt abzuholen. Wie die Textilwirtschaft berichtet, müssen Kunden dazu nur den Abholcode am Automaten einscannen, innerhalb von 15 Sekunden wird die Bestellung dann ausgeworfen. Bis zu 700 Pakete passen in die Maschine.

Dieses Angebot ist nur für Abonnenten zugänglich.