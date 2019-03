Deutsche Post Neuer Chef für Paketsparte berufen

Die Deutsche Post hat einen neuen Vorstand für ihre in der Krise befindlichen Post- und Paketsparte gefunden. Der Posten wird intern besetzt.

Tobias Meyer wird neuer Vorstand für die Post- und Paketsparte der Deutsche Post DHL Group. Er soll den zuletzt von Post-Chef Frank Appel zusätzlich ausgeführten Posten am 1. April übernehmen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bonn m