Diesel-Fahrverbot HDE kritisiert Hamburger "Irrweg"

Der deutsche Einzelhandelsverband HDE hat das Diesel-Fahrverbot in Teilen von Hamburg als "Irrweg" kritisiert. Er warnt vor negativen Folgen für Einzelhandel und Innenstädte und fordert die Förderung alternativer Lösungen.

