Drohnen Uber will Essen aus der Luft liefern

Uber will Burger, Sushi und Co in San Diego per Drohnen liefern. Allerdings sollen die Flugroboter nicht direkt zum Kunden fliegen.

Uber will Essen per Drohne liefern. Entsprechende Tests mit Mc Donald’s seien bereits abgeschlossen sagte der Fahrdienstleister auf seinem Uber Elevate Summit. Mittlerweile hätten die kalifornischen Behörden einen Piloten mit echten Menschen im Gro