E-Commerce DHL will Zustellung in Wunsch-Zeitfenstern ausweiten

DHL will Zustellung in Wunsch-Zeitfenstern ausweiten

Mit abendlichen Paketlieferungen zur Wunschzeit will die Deutsche Post DHL auf dem umkämpften Zusteller-Markt punkten. Spätestens Ende Juni können Paketempfänger in allen wichtigen Ballungsgebieten in Deutschland eine genauere Empfangszeit für ihre Sendungen bestimmen, erklärte Deutschlands größter Paketdienstleister.

"Die Kunden legen fest, dass das