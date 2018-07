E-Commerce Paketflut steigt weiter

Die Zahl der im E-Commerce (B2C) versendeten Pakete ist in Deutschland 2017 gegenüber dem Vorjahr um 9,7 Prozent auf 1,7 Mrd. gestiegen. Die Zahl aller KEP-Sendungen (Kurier-, Express,- und Paket) stieg um 6,1 Prozent auf 3,35 Mrd. Das zeigt eine neue Studie des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (Biek). In dem Verband haben sich die DHL-Konkurrenten Hermes, DPD, GLS, UPS und Go zusamme