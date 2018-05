E-Mobilität Theo Müller fährt Streetscooter in UK

Theo Müller fährt Streetscooter in UK

Der britische Milchlieferant Milk & More hat jetzt 200 E-Transporter der Marke Streetscooter von DHL Deutsche Post bestellt. Das Unternehmen aus UK gehört zu Theo Müller.

Der britische Milchlieferant Milk & More, der zur Unternehmensgruppe Theo Müller gehört, hat jetzt 200 Elektrofahrzeuge bei der Deutsche-Post-Tochter Streetscooter bestellt.Damit will Milk & More d