ESL aus China Ahold bepreist elektronisch

Ahold Delhaize will alle Vertriebslinien in Europa mit elektronischen Regaletiketten ausstatten. Lieferant der digitalen Preisschilder ist der chinesische Anbieter Hanshow.

Ahold Delhaize will alle Vertriebslinien in Europa mit elektronischen Regaletiketten ausstatten. Lieferant dieser Electronic Shelf Labels (ESL) genannten Preisschilder ist der chinesische Anbieter Hanshow.Mit dem Rollout in den