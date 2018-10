Einkaufs-Service Waitrose liefert bis in den Kühlschrank

Als erster britischer Supermarkt experimentiert Waitrose mit Lebensmittel-Lieferungen direkt in den Kühlschrank. Aktuell testet der Händler den Service namens "While you're away" mit 100 Kunden in Coulsdon, im Süden von London.

Als erster britischer Supermarkt experimentiert Waitrose mit Lebensmittel-Lieferungen direkt in den Kühlschrank. Aktuell testet der Händler den Serv