E-Highway Lübeck Baubeginn der Oberleitung für Lidl-Laster

In Schleswig-Holstein haben am Donnerstag die Bauarbeiten für eine Oberleitung für Elektro-Lkw an der Autobahn A1 begonnen. An dem 2019 beginnenden Praxistest der E-Road wird sich auch Lidl beteiligen: Die Spedition Bode will Waren für die schwedische Landesgesellschaft des Discounters per Sattelschlepper mit Stromabnehmern bis zum Fährhafen Travemünde transportieren.

