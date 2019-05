Entwicklungspartner von SAP Coop verbessert schwierige Verkaufsprognosen

Coop Schweiz will mit Hilfe der neuen UDF-Software von SAP seine Verkaufsprognosen um 20 Prozent verbessern. Das soll die Verfügbarkeit erhöhen und Verderb verhindern, vor allem in kleinen Läden. Gleichzeitig arbeitet Coop als Entwicklungspartner von SAP an weiteren Verbesserungen seiner IT-Landschaft.

Moderne Software soll die Geschäftsprozesse von Coop weiter verbessern