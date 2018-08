Expansionspläne Hermes kauft sich bei Seko ein

Der Logistikdienstleister Hermes kauft sich bei der amerikanischen Seko Logistics ein. Der Schritt ist Teil der globalen Wachstumsstrategie der Otto-Tochter.

Der Logistikdienstleister Hermes will weiter wachsen und kauft sich deshalb bei Seko Logistics ein. Zum 1.September übernimmt die Otto-Tochter die Seko-Büros in Bremen und in Frankfurt und wird fester Partner der amerikanischen Mutte