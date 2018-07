Expansive Strategie Alibaba zahlt Milliarden für Outdoor-Werbe-Firma

Der chinesische Internet-Konzern Alibaba beteiligt sich am ebenfalls chinesischen Outdoor-Marketing-Spezialisten Focus Media Information Technology. In mehreren Einzeltransaktionen bezahlt die Alibaba Group 2,2 Mrd. US-Dollar für einen Anteil von 10,3 Prozent an Focus.

Der Werbe-Spezialist Focus Media betreibt Outdoor-Screens in 300 chinesischen Städten und erreicht damit nach eigenen Ang