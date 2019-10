Expansives Loyalty-Programm Lidl Plus geht in den Niederlanden live

Lidl Plus geht in den Niederlanden live

Lidl hat sein Handy-basiertes Bonusprogramm Lidl Plus in den Niederlanden gestartet. Mit den per Lidl-Plus-App gewonnenen Daten kann der Discounter nicht nur einzelne Bons, sondern auch Einkaufshistorien und das Online-Klickverhalten auswerten.

