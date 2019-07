Facebook Zentraleuropachef wechselt zur "We Company"

Zentraleuropachef wechselt zur "We Company"

Nach sieben Jahren bei Facebook wechselt der Chef für Zentraleuropa zum Coworking-Anbieter We Work. Beim neuen Arbeitgeber übernimmt er die Rolle des Managing Directors.

