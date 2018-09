Für Norddeutschland Norma nimmt Lager Rostock in Betrieb

Norma nimmt Lager Rostock in Betrieb

Norma hat am Autobahnkreuz Rostock sein neues Verteilzentrum für über 120 Filialen in Norddeutschland in Betrieb genommen. Es ist das sechste neue Lager, das der Discounter im Rahmen seiner Logistik-Modernisierung eröffnet.

Bereits vorher waren Logistikzentren in Erfurt, Fürth, Magdeburg, Aichach und Rheinböllen in Betrieb gegangen. Das 20 000 qm große Lager Ros