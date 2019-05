Future Store Walmart bringt Künstliche Intelligenz ins SB-Warenhaus

Walmart hat in einem Vorort von New York einen Future Store eröffnet. Es ist ein 4.600-qm-Markt, in dem der Handelskonzern den Nutzen von Künstlicher Intelligenz für den stationären Handel testen will. Die soll unter anderem sehr zuverlässig vor Regallücken warnen.

Intelligent Retail Lab (IRL) nennt Walmart seinen Ende vergangener Woche eröffneten Future Store in