"Avec Box" Valora eröffnet Mini-Shop ohne Kasse

Der Schweizer Convenience-Store-Betreiber Valora hat am Samstag im Hauptbahnhof von Zürich einen Container-großen Laden ohne Kassen eröffnet. In der nur 53 qm großen "Avec Box" müssen Kunden ihre Waren selbst per Smartphone scannen und dann per Mobile Payment direkt vom Handy aus bezahlen.

Dank dieser Kombination von Self-Scanning und Bezahlen per Smartphone kommt der Bo