Hightech für Pop-up Store Zalando lässt Mode virtuell anprobieren

Der Online-Modehändler Zalando eröffnet morgen einen Pop-up-Store in Madrid, in dem Kunden Kleidung virtuell anprobieren können. Dank Hightech wird Offline zum Showroom für Online.

Der Online-Modehändler Zalando eröffnet am morgigen 3. Oktober einen Pop-up-Store in Madrid, in dem Kunden Kleidung virtuell anprobieren können. Echte Ware zum Anfassen gibt es dort ni