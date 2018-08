Instore-Navigation Albert Heijn lotst Kunden per Lichtstrahl

Albert Heijn lotst Kunden per Lichtstrahl

Albert Heijn erprobt ein Licht-basiertes Instore-Navigationssystem, das per App aufs Handy der Kunden kommt. Damit will der Supermarktfilialist die Suche nach den gewünschten Produkten erleichtern und sich näher an den Konsumenten pirschen.

Der niederländische Supermarktbetreiber Albert Heijn testet jetzt eine Instore-Navigation, die auf Lichtsignalen und einer Smartphone-App basier