Internationale Standards Amazon arbeitet an Drohnen-Flugsicherung

Amazon arbeitet an einem System für die Flugsicherheit von Drohnen. Das teilt der Internetkonzern in einem Blog mit. Ziel ist ein weltweiter Standard, mit dem automatische Flugobjekte ihren Kurs per Funk- und Cloud-Kommunikation so koordinieren, dass es nicht zu Zusammenstößen kommt.

Ziel der Amazon-Arbeiten ist, dass sich Multikopter automatisch ausweichen. Um tatsächlich zu