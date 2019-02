Kapitalspritze für Aurora Amazon steigt in Start-up für autonome Autos

Amazon steigt in Start-up für autonome Autos

Amazon beteiligt sich an Aurora, einem von ehemaligen Google- und Tesla-Spezialisten gegründete Start-up für autonome Pkw. Amazon ist einer von etlichen Investoren in Aurora, die unter Führung von Sequoia Capital insgesamt 530 Mio. US-Dollar in das Unternehmen stecken.

Aurora entwickelt eine Kombination von Soft- und Hardware für selbstfahrende Pkw und kooperiert mit den etabli