Kassenlos Amazon Go auf Expansionskurs

Amazon Go auf Expansionskurs

Mit seinem kassenlosen Convenience-Store-Konzept Amazon Go dringt der weltgrößte Online-Händler immer weiter ins stationäre Geschäft vor. An diesem Dienstag eröffnete der Internet-Riese einen neuen Laden in San Fransisco – es ist der sechste seiner Art.

