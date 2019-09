Kauf von Ctrl-Labs Facebook will Geräte mit Nervensignalen steuern

Facebook will Geräte mit Nervensignalen steuern

Facebook hat ein Start-up gekauft, das Geräte mit Nervensignalen steuern lassen will - also quasi mit Gedanken. Die Firma Ctrl-Labs verwendet dafür ein Armband, das die neuronalen Signale auf dem Weg zu den Muskeln erkennen und in Befehle für einen Computer umwandeln kann. Auf diese Weise werde man dann zum Beispiel ein Foto mit einem Freund nur durch den Gedanken daran teilen k&oum