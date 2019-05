Kleidung nach Maß Amazon will 3D-Scans für Textil-Angebot

Amazon will 3D-Scans für Textil-Angebot

Amazon intensiviert offenbar die Entwicklung von 3D-Scannern und Virtual-Reality-Darstellungen, die Kunden bei der Auswahl passender Textilien helfen sollen. In New York sucht die Firma Verbraucher, die sich in einem von zwei kürzlich eröffneten Labor-Shops vermessen lassen. Im Gegenzug bekommen diese Testpersonen einen 25-Dollar-Geschenkgutschein.

In den zwei Messlaboren erstellt Amazon