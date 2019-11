Konkurrenz für Apple Pay und Co. Lidl bringt Lidl Pay nach Polen

Lidl testet seinen eigenen Handy-Bezahldienst Lidl Pay jetzt auch in Polen. In Spanien ist die in die Loyalty-App Lidl Plus integrierte Mobile-Payment-Funktion bereits verfügbar; in Österreich und Dänemark laufen offenbar die Vorbereitungen.

Lidl testet seinen eigenen Handy-Bezahldienst Lidl Pay jetzt auch in Polen. Nach Informationen des Portals Wiadomościoscihandlowe.pl handelt e