Konzern hinter WeChat Tencent will Milliarden in Europa investieren

Tencent will Milliarden in Europa investieren

Der chinesische Digitalkonzern Tencent forciert seine Expanison in Europa und will seine Investitionen deutlich erhöhen. «2020 werden wir mehr als zehn Milliarden Dollar in Europa investieren, rund ein Drittel davon in Deutschland», kündigte Li Shiwei, Europachef der Cloudsparte des Konzerns, im Interview mit dem «Handelsblatt» (Montag) an. 2018 hatte das Unterneh