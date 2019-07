Kooperation mit Post Lidl testet Click&Collect

Lidl will in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post Click&Collect für Lidl.de in 80 Filialen testen, also die Abholung von im eigenen Online-Shop bestellten Waren im stationären Markt. Außerdem wird der Discounter deutschlandweit 500 Paketstationen der Post vor Filialen aufstellen.

