Künstliche Intelligenz Jumbo optimiert E-Logistik mit schlauer Software

Jumbo, aber auch Nestlé, Henkel, Unilever und PepsiCo setzen auf Künstliche Intelligenz, um Produktionsausfälle aufzufangen und ihr Logistiknetz zu verbessern.

Was funktioniert besser: Liefern aus dem Laden oder direkt aus dem Distributionszentrum? Was kommt teurer: Ständige Staus in der Innenstadt und Parkplatzprobleme für die Lieferwagen oder die Investition in ein neu