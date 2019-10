Lagertechnik Amazon arbeitet mit Bilderkennung

Amazon verbessert die Prozesse im Logistikzentrum in Frankenthal mit Hilfe von smarten Kameras. Die Technologie wird mittelfristig auch in den zwei anderen Robotikstandorten in Winsen und Mönchengladbach ausgerollt.

