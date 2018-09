Lebensmittel-Lieferservice Rewe öffnet Hightech-Lager für E-Food

Rewe hat am heutigen Freitag sein Hightech-Lager für E-Food eingeweiht. Das "Scarlet One" genannte Food Fulfillment Center (FFC) in Köln ist das erste hochautomatisierte E-Food-Lager der ganzen Branche in Deutschland.

Rewe hat in das "Scarlet One" genannte Food Fulfillment Center (FFC) in Köln-Niehl – das erste hochautomatisierte E-Food-Lager der Branche hierzulande – nac