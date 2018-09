Lebensmittel-Lieferservice Rewe öffnet Hightech-Lager für E-Food

Rewe hat sein Hightech-Lager für E-Food in Köln eingeweiht. Es ist das erste hochautomatisierte E-Food-Lager der ganzen Branche in Deutschland. Rewe-Chef Lionel Souque unterstreicht, dass der Händler hierzulande Marktführer bei Internet-basierten Lebensmittel-Lieferservices sein will - obwohl der Bereich rote Zahlen schreibt.

Rewe hat in das Food Fulfillment Center (FFC) "Scarl