Letzte Meile Amazon baut eigene Logistik aus

Amazon stellt erstmals eigene Fahrer in Deutschland ein und will hierzulande elf weitere Logistikzentren eröffnen, um sein Liefergeschäft auszubauen. Schnellere Zustellung und möglichst geringe Versandkosten sind das Ziel.

