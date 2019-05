Letzte Meile Ein Roboter als Paketbote

Der Automobilhersteller Ford und das US-Roboter-Start-up Agility Robotics wollen künftig Roboter die Pakete bringen lassen. In einem Kooperationsprojekt wollen beide testen, inwieweit Roboter Digit den Paketboten ersetzen kann. Ford stellt das autonome Fahrzeug, in dem die Pakete transportiert werden und in dem Digit zusammengefaltet auf seinen Einsatz wartet. Agility Robotics stellt den Humanoiden, der auf zwei Beinen läuft wie ein Mensch, selbstständig Hindernissen ausweicht und sogar Treppen steigen kann.

