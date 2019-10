Letzte Meile Walmart liefert bis in den Kühlschrank

Walmart liefert bis in den Kühlschrank

Beim E-Commerce mit Lebensmitteln geht Walmart einen weiteren Schritt. Mit einer smarten Türschloss-Technologie löst der Konzern Zustellprobleme auf der letzten Meile.

Der US-Lebensmittelfilialist Walmart bietet einen neuen Heimlieferservice bis in den Kühlschrank an. Wie das Unternehmen mitteilte, ist das Angebot ab sofort für über 1 Mio. potenzielle Kunden in den Stä