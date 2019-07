Letzte Meile Zalando macht Nachbarn zu Paketshops

Zalando-Kunden aus Dänemark können ihre Pakete demnächst beim Nachbarn abholen. Der Online-Händler will das Konzept in den kommenden drei Monaten in zwei Städten testen.

Der Modehändler Zalando will Nachbarn von Online-Einkäufern in Dänemark testweise zu Paketshops machen. Bis zu 50 Privatpersonen aus Arhus und Kopenhagen sollen an dem drei Monate dauernden P