Lieferkette Australien liefert per Blockchain

Australien liefert per Blockchain

Die Commonwealth Bank of Australia (CBA) hat nach eigenen Angaben 17 Tonnen Mandeln von Australien nach Hamburg verschickt und die Lieferung per Blockchain dokumentiert. Gespeichert in der als fälschungssicher geltenden Dokumentenke