Location Based Services Thalia funkt Kunden per Beacon an

Thalia funkt Kunden per Beacon an

Thalia will seine Kunden direkt vor Ort ansprechen und deren Laufwege genauer analysieren. Dazu baut der Buchhändler auf seine neue Handy-App sowie Beacon-Bluetooth-Funksender in der Filiale. Auch Esso experimentiert mit solchen Location Based Services.

Thalia hat in allen rund 240 Filialen Beacon-Funksender anbringen lassen. So will der Buchhändler seinen Kunden filialbezogene Angebote