Logistikzentrum Decathlon will 2020 in neues Lager einziehen

Decathlon will 2020 in neues Lager einziehen

Decathlon baut sein drittes Logistikzentrum in Deutschland. Das neue Lager in Berlin soll im Frühjahr 2020 in Betrieb genommen werden.

