Loyalty-System "Plus" Lidl digitalisiert das Geschäft

Loyalty-System "Plus"

Mit seinem rein Smartphone-basierten Loyalty-System "Plus" ist Lidl in Deutschland Vorreiter bei der personalisierten Ansprache der Kunden. 2019 war Start in der Pilotregion Berlin-Brandenburg, 2020 soll ganz Deutschland drankommen.

2019 war das Jahr, in dem Lidl mit der digitalen und personalisierten Ansprache seiner Kunden Ernst gemacht hat. Noch ist das von der App "Lidl Plus" getragene Loyalty