Milliarden-Übernahme Logistiker DSV übernimmt Panalpina

Konsolidierung in der Logistikbranche: Der dänische Logistikkonzern DSV übernimmt in Form eines Aktientauschs seinen Schweizer Konkurrenten Panalpina. Dabei wird Panalpina mit 4,1 Mrd. Euro bewertet. Das neue Unternehmen soll DSV Panalpina A/S heißen und wird die Konzernzentrale in Kopenhagen haben.

Die größten Panalpina-Aktionäre, die zusammen 69,9 Prozent der Akti