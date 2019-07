Mini-Shops ohne Kassen Amazon eröffnet weitere Go-Filialen

Amazon will demnächst drei weitere Mini-Läden des hochautomatisierten Typs "Go" eröffnen. Damit wird es dann in den USA 17 Amazon-Go-Shops geben, die keine Kassen und kein Scanning der gekauften Waren brauchen.

In einem Amazon Go erfassen zahlreiche Kameras und Sensoren jede Bewegung von Kunden und Produktpackungen. Per Computer-Vision-Technik werden dann jedem Kunden die von ihm ge