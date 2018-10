Mobile Payment Alipay beschränkt sich auf asiatische Verbraucher

Der chinesische Bezahlgigant Alipay steigt zumindest vorläufig nicht in den Wettkampf mit Apple , Google und Co. um das Bezahlen per Smartphone in Europa ein. Das Unternehmen mit seinen 700 Millionen Nutzern will nach eigenen Angaben lediglich in der Nachbarschaft Chinas das Geschäft auf den lokalen Märkten ausbauen, sich in Deutschland und dem übrigen Europa aber weiter auf ch