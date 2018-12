Mobile Payment Apple Pay startet in Deutschland

Apple Pay startet in Deutschland

Apple hat seinen mobilen Bezahldienst Apple Pay am heutigen Dienstag in Deutschland gestartet. Die großen Händler sind vorbereitet und haben die Voraussetzungen für die Akzeptanz geschaffen. Jetzt wird es spannend, ob Kunden wirklich ihr Handy an der Kasse zücken.

Rund sechs Monate nach dem Hauptkonkurrenten Google hat jetzt auch Apple seinen Smartphone-Bezahldienst hierzuland